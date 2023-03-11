شكرا لقرائتكم خبر عن الحلواني: خسارة الأهلي بسبب أخطاء كارثية للدفاع.. وكولر يتحمل المسئولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو الحلواني، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أهمية التمسك بالأمل في الصعود حتى آخر مباراة أمام الهلال السوداني بالقاهرة، موضحا أن الخسارة اليوم أمام صن داونز كانت بسبب أخطاء كارثية للدفاع والتمركز الخاطئ وضعف التركيز فى أهم وقت بالمباراة، وهو بعد تسجيل بيرسي تاو هدف الأهلي الثانى.

وأضاف نجم الأهلي السابق خلال برنامج "استوديو الرياضة" على تليفزيون ”الخليج 365”، والذي يقدمه الإعلامي وليد ماهر، أن اللاعبين كانوا فى أسوأ حالاتهم، خاصة فى الشوط الأول الذى انتهي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد وكولر يتحمل جزءا كبيرا من الخسارة اليوم".

وعلق مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على خسارة فريقه الكبيرة أمام صن داونز بخمسة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وقال كولر فى المؤتمر الصحفى بعد المباراة، "أبارك لصن داونز، استحقوا الفوز بالمباراة، والأهلي لعب بشكل سيئ فى الشوط الأول".

وأضاف كولر، "أردنا أن نجازف فى الشوط الثاني والعودة فى النتيجة، ولكن صن داونز استغل المساحات واعتمد على الهجمات المرتدة وسجل أهدافا أخرى وجعل الأمور أكثر تعقيدا".

وتعرض فريق الأهلي لهزيمة ثقيلة من صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 2-5 فى المباراة التى أقيمت عصر اليوم، السبت، باستاد لوفتوس فيرسفيلد فى بريتوريا بجنوب أفريقيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .

وبذلك يتأزم موقف الأهلي في البطولة الأفريقية بعدما حصد 4 نقاط فقط من 4 مباريات ويتبقى له مباراتان أمام القطن بالكاميرون ثم الهلال السوداني بالقاهرة، وسيكون تأهل الأهلي بأقدام الآخرين حال فوزه فى مباراتي القطن والهلال.