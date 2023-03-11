شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتقدم على المقاولون بهدف حسين فيصل فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين فريق المقاولون العرب ونظيره سموحة، بتقدم الفريق السكندري بهدف سجله حسين فيصل بالدقيقة 25 من المباراة التي تجمعهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الأسبوع الحادى والعشرين من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

جاء الهدف بعد هجوم مرتد لصالح سموحة عن طريق محمد عصام الذي مرر الكرة إلى حسين فيصل ليسدد كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء على يمين حارس المرمى لتسكن الشباك.

وجاء تشكيل المقاولون العرب: "حراسة المرمى: محمود أبو السعود، والدفاع: أحمد شيمي – فاروقا نور الدين – أحمد عيد تمساح، الوسط: جوزيف أوشايا - عمر فتحي –عبد الرحمن خالد – محمد مجلي – أحمد عاطف "قطة"، والهجوم: لويس إدوارد – جون أوكلي". فيما جاء تشكيل سموحة: "حراسة المرمى: عمر صلاح، والدفاع: محمد مغربي – أحمد حكم – بركات حجاج – شريف رضا، الوسط: محمود حليمو – دوكو دودو - محمد عصام – حسين فيصل – مصطفى سعد، والهجوم: حسام حسن".

يدخل المقاولون العرب المباراة بمعنويات منخفضة بعد السقوط أمام الأهلى بهدفين مقابل هدف فى المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع عشر، فيما حقق سموحة فوزا كبيرا على حرس الحدود بثلاثية نظيفة الجولة الماضية.

يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 32 نقطة بعدما خاض 20 مباراة حقق الفوز في 8 مواجهات وتعادل فى مثلها وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.

ويحتل فريق سموحة المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة فاز في 5 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفا.