شكرا لقرائتكم خبر عن صبحي وعلام وموتسيبي يحضرون نهائى كأس الأمم الأفريقية للشباب باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واحتضنت الأراضي المصرية نهائيات كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عامًا فى الفترة من 19 فبراير الماضي حتى 11 مارس الجارى، وتأهل منتخبا السنغال وجامبيا لنهائي البطولة.

ويواجه منتخب السنغال للشباب نظيره جامبيا فى نهائي كأس الأمم الأفريقية للشباب المقامة على أرض مصر، فى المباراة التى تجمع المنتخبين باستاد القاهرة فى السابعة مساء اليوم السبت.

وضرب منتخب جامبيا موعداً قوياً مع السنغال بعدما حقق الفوز على نظيره النيجيري 1 صفر فى المربع الذهبي، فيما تجاوز المنتخب السنغالي الملقب بـ"أسود التيرانجا" نظيره التونسي "نسور قرطاج" بثلاثية نظيفة فى النصف النهائي الأول.

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إدارة مباراة منتخب السنغال للشباب أمام نظيره جامبيا إلى طاقم تحكيم مصرى، حيث سيكون محمود ناجى حكما للساحة، ومحمود عاشور حكمًا للفار، ويارا عاطف حكم فار مساعد، وسامي هلهل حكم مساعد.

وافتتح منتخب السنغال مشواره في بطولة إفريقيا لأقل من 20 عاما بفوز ثمين على نيجيريا 1-0، قبل أن يعود ويُطيح بموزمبيق بثلاثية في ثاني جولات دور المجموعات.

وقدم السنغال مباراة قوية في الجولة الثالثة بالفوز على منتخب "الفراعنة" منظم البطولة برباعية نظيفة، ليحجزوا بطاقة التأهل إلى الدور الربع النهائي بالعلامة الكاملة، بعد تصدر المجموعة الأولى بـ9 نقاط.

طريق المنتخب السنغالي إلى الدور ما قبل النهائي، كان مفتوحا بفوز على بنين 1-0 في مباراة لم تكن سهلة في ربع نهائي المسابقة، وواصل السنغاليون تألقهم في البطولة بفوز كبير على "نسور قرطاج" بثلاثية في الدور النصف النهائي، ليحجزوا بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.