شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يهاجم المقاولون العرب بـ حسام حسن وميسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، تشكيل فريقه لمواجهة فريق المقاولون العرب، والتي تجمعهما بعد قليل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الأسبوع الحادى والعشرين من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

وجاء تشكيل سموحة كالتالى: حراسة المرمى: عمر صلاح الدفاع: محمد مغربي – أحمد حكم – بركات حجاج – شريف رضا الوسط: محمود حليمو – دوكو دودو أمامهما: محمد عصام – حسين فيصل – مصطفى سعد ميسى الهجوم: حسام حسن

ويدخل المقاولون العرب المباراة بمعنويات منخفضة بعد السقوط أمام الأهلى بهدفين مقابل هدف فى المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع عشر، فيما حقق سموحة فوزا كبيرا على حرس الحدود بثلاثية نظيفة الجولة الماضية.

يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 32 نقطة بعدما خاض 20 مباراة حقق الفوز في 8 مواجهات وتعادل فى مثلها وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.

ويحتل فريق سموحة المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة فاز في 5 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفا.