شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر وشيكابالا يواصلان الغياب عن الزمالك فى مواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر استبعاد الثنائى محمود عبد الرازق شيكابالا وعمر جابر، لاعبى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة إنبى، المقرر لها غدًا، الأحد، فى الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عمر جابر عن قائمة فريقه لمواجهة إنبى بسبب مواصلة تأهيله من الإصابة العضلية التي تعرض لها وأدت لاستبعاده من المشاركة مع فريقه فى المواجهات الماضية، فيما يغيب شيكابالا بسبب معاناته من دور برد شديد.

وكان الدكتور محمد أسامة طبيب الزمالك كشف أن محمود "شيكابالا" لا يعاني من أى إصابة فى الدم، كما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة، مؤكدًا أن اللاعب شعر بإجهاد عضلي بعد آخر مباراة شارك فيها، وحصل بعدها على راحة لمدة 48 ساعة شعر بعدها اللاعب بإجهاد عام في جسده.

وأوضح طبيب الزمالك أن شيكابالا خضع لتحليل فيروس كورونا ، وجاءت نتيجة التحليل سلبية، ليتم بعدها إخضاعه لتحاليل أخرى كشفت عن معاناته من بعض الالتهابات.

وأشار الدكتور محمد أسامة إلى أن الشائعات التي ترددت في الساعات الأخيرة عن إصابة شيكابالا بمرض خطير في الدم تسببت في حالة من الاستياء له، موضحًا أنه لا يعلن عن التفاصيل المرضية الخاصة بأي لاعب، ويكتفي بطمأنة الجماهير عن حالة اللاعب بمعلومات بسيطة دون الدخول في تفاصيل.