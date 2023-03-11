شكرا لقرائتكم خبر عن أوكلى يقود هجوم المقاولون العرب أمام سموحة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن شوقي غريب، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، تشكيل فريقه أمام سموحة، فى المباراة تجمعهما بعد قليل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الأسبوع الحادى والعشرين من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

وجاء التشكيل كالتلى.. محمود أبو السعود في حراسة المرمى، وفاروقا نور الدين وأحمد عيد تمساح وأحمد الشيمي وعبد الرحمن خالد جبنة، ومحمد مجلي وعمر فتحي سافيولا وأحمد عاطف قطة ولويس إدوارد وجوزيف أوشايا، وجون أوكلي. وضمت دكة البدلاء: أمير عابد ويوسف الجوهري ولؤي وائل وفادي فريد وأحمد عربي ومحمد شوقي غريب وأمادو أنياص ومحمد هاني تريكة والحبيب أحمد.

ويدخل المقاولون العرب المباراة بمعنويات منخفضة بعد السقوط أمام الأهلى بهدفين مقابل هدف فى المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع عشر، فيما حقق سموحة فوزا كبيرا على حرس الحدود بثلاثية نظيفة الجولة الماضية.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 32 نقطة بعدما خاض 20 مباراة حقق الفوز في 8 مواجهات وتعادل فى مثلها وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.

ويحتل فريق سموحة المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة فاز في 5 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفا.