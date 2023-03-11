شكرا لقرائتكم خبر عن أوكلى يقود هجوم المقاولون العرب أمام سموحة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
وجاء التشكيل كالتلى..
محمود أبو السعود في حراسة المرمى، وفاروقا نور الدين وأحمد عيد تمساح وأحمد الشيمي وعبد الرحمن خالد جبنة، ومحمد مجلي وعمر فتحي سافيولا وأحمد عاطف قطة ولويس إدوارد وجوزيف أوشايا، وجون أوكلي.
وضمت دكة البدلاء: أمير عابد ويوسف الجوهري ولؤي وائل وفادي فريد وأحمد عربي ومحمد شوقي غريب وأمادو أنياص ومحمد هاني تريكة والحبيب أحمد.
ويحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 32 نقطة بعدما خاض 20 مباراة حقق الفوز في 8 مواجهات وتعادل فى مثلها وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.
ويحتل فريق سموحة المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة فاز في 5 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفا.