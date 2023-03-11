شكرا لقرائتكم خبر عن فرص تأهل الأهلي إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد الخسارة من صن داونز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خسر فريق الأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي بخماسية مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بجنوب أفريقيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
ويمتلك الأهلي فرصتين للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وتجاوز دور المجموعات، بعدما تأزم موقفه بالخسارة من صن داونز بخماسبة مقابل هدفين.
الفرصة الأولى تتمثل فى فوز الأهلي بالمباراتين المتبقيتين أمام القطن والهلال، بشرط أن يتفوق صن داونز على الهلال فى السودان بالجولة المقبلة.
الفرصة الثانية تتمثل فى فوز الأهلي على القطن والهلال، مع تعادل صن داونز والهلال فى الجولة المقبلة، ولكن ذلك يتطلب فوز الأهلي على الهلال بفارق أكثر من هدف، تحسبا للجوء للمواجهات المباشرة.
وضمن ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه العريض على حساب الأهلي المصري، ورفع صن داونز رصيده إلى 10 نقاط فى صدارة المجموعة، وخلفه الهلال السودانى برصيد 9 نقاط.
وتأزم موقف الأهلي في البطولة الأفريقية بعدما حصد 4 نقاط فقط من 4 مباريات ويتبقى له مباراتان أمام القطن بالكاميرون ثم الهلال السوداني بالقاهرة، وسيكون تأهل الأهلي بأقدام الآخرين حال فوزه فى مباراتي القطن والهلال.
الأهلي بدأ بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وعلى معلول وياسر إبراهيم ومحمد هاني وحمدى فتحي وأليو ديانج وأحمد قندوسي بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.
فيما ضم تشكيل صن داونز كلاً من: ويليامز وخوليسو موداو، جرانت كيكانا، موتوبي مفالا، أوبري موديبا وتيبوهو موكوينا، مارسيلو الليندي، مايما وزواني، كاسيوس ميلولا، ش بيتر شالولايل.