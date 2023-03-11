فرص تأهل الأهلي إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد الخسارة من صن داونز

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق الأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي بخماسية مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بجنوب أفريقيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويمتلك الأهلي فرصتين للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وتجاوز دور المجموعات، بعدما تأزم موقفه بالخسارة من صن داونز بخماسبة مقابل هدفين.

الفرصة الأولى تتمثل فى فوز الأهلي بالمباراتين المتبقيتين أمام القطن والهلال، بشرط أن يتفوق صن داونز على الهلال فى السودان بالجولة المقبلة.

الفرصة الثانية تتمثل فى فوز الأهلي على القطن والهلال، مع تعادل صن داونز والهلال فى الجولة المقبلة، ولكن ذلك يتطلب فوز الأهلي على الهلال بفارق أكثر من هدف، تحسبا للجوء للمواجهات المباشرة.