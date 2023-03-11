شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يستقر على استبعاد عبد الشافى من مواجهة إنبى لعدم الجاهزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على استبعاد محمد عبد الشافى الظهير الأيسر للفريق، من مواجهة إنبى غدًا الأحد بسبب عدم الجاهزية.

ويواصل عبد الشافى الخضوع لجلسات علاجية وبعض التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم، فى ظل معاناته من إصابة عبارة عن كدمة فى أنكل القدم تعرض لها خلال مواجهة بيراميدز في مسابقة الدوري.

ويتسعد الزمالك لمواجهة إنبي المقرر لها غدًا، الأحد، فى الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويرغب البروفيسور فى العمل على الجانب النفسى والمعنوى لدى لاعبى فريق الزمالك لإيمانه بأهمية هذه النقطة فى مساعدة أبناء ميت عقبة، في طرد الطاقة السلبية، واستعادة الروح المفقودة التي يمكن من خلالها عودة رونق وبريق الفريق ومن ثم المنافسة على المراكز المتقدمة في جدول الدورى، خصوصاً أن الخواجة على يقين كامل من عدم صعوبة المهمة، حيث يشدد المدرب على لاعبيه دائماً بأن الدورى لا يزال في الملعب ولم يحسم.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة، ويبحث الجهاز الفني عن حل للعودة للانتصارات المحلية الغائبة عن الفريق منذ فترة بعيدة والتي أبعدته بشكل كبير عن المنافسة على الدورى مع غريمه التقليدى الأهلى، بالإضافة لابتعاده أيضا عن مركز الوصافة الذى ينافس عليه بيراميدز وفيوتشر حاليا.