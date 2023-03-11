شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يتعادل سلبيا مع الهلال فى مجموعة بحرى.. وسبورتنج يُسقط نبروه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط فريق طنطا فى فخ التعادل السلبي مع فريق الهلال بالضبعة، فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت فى منافسات الأسبوع الحادى والعشرين من مجموعة بحرى والإسكندرية في دوري القسم الثاني.

وفرط فريق طنطا، بقيادة عمرو أنور، فى فرصة اعتلاء صدارة ترتيب مجموعة بحرى ورفع رصيده إلى النقطة 37 في المركز الثاني، خلف دكرنس المتصدر بنقطة، فيما رفع الهلال بالضبعة رصيده إلى 20 نقطة فى المركز الثالث عشر.

ونجح فريق سبورتنج في تحقيق الفوز على اتحاد نبروه بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليصل فريق سبورتنج إلى المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة، فيما توقف رصيد اتحاد نبروه عند النقطة 26 في المركز العاشر.

وكان فريق دكرنس سقط في فخ التعادل السلبى مع فريق بروكسى، ليرفع دكرنس رصيد إلى 38 نقطة في صدارة ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية، فيما رفع فريق بروكسى رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع، ويقدم هدية لفريق طنطا لانتزاع صدارة المجموعة حال الفوز هذا الأسبوع.

ونجح فريق بلدية المحلة في تحقيق فوز مهم على فريق أبو قير للأسمدة بهدف نظيف، ليرفع رصيده 35 نقطة في المركز الرابع، بينما ظل أبو قير عند النقطة 32 ليتراجع إلى المركز الخامس.