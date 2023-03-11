الامارات | "ريمونتادا" تعيد الصدارة إلى شباب الأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قلب فريق شباب الأهلي تأخره من صفر- 2 إلى فوز 3-2 صانعاً «ريمونتادا» مثيرة على حساب مضيفه الجزيرة، اليوم السبت، في استاد محمد بن زايد ضمن الجولة 19 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليستعيد بذلك صدارة الترتيب مجدداً بعد أن رفع رصيده إلى 42، بينما تجمدت نقاط الجزيرة عند 33.

وكان أصحاب الأرض من قصوا شريط أهداف اللقاء بعد سيطرتهم على مجريات المباراة وذلك في الدقيقة 17 بواسطة علي مبخوت من ركلة جزاء كان قد احتسبها حكم اللقاء بعد تعرض اللاعب ذاته للعرقلة وسددها بنجاح ليضع فريقه في المقدمة.

ومنح الهدف أصحاب الضيافة فرصة في زيادة السيطرة على المباراة وسط تراجع وأضح لدى لاعبي شباب الأهلي وهو ما مكن الجزيرة من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 31 بواسطة لاعبه مامادو كوليبالي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء فشل حارس الضيوف التصدي لها.

وارتفعت وتيرة الإثارة في مطلع الشوط الثاني الذي سجل فيه شباب الاهلي هدف تقليص الفارق في الدقيقة 47 بواسطة لاعبه السوري عمر خريبين الذي تابع الكرة الركنية ووضعها في شباك بكل سهولة.

وتواصلت إثارة المباراة بتسجيل شباب الأهلي لهدف التعادل في الدقيقة 71 بعد جملة تكتيكية وصلت معها الكرة للبديل يحيى الغساني الذي وضعها بدوره بكل سهولة فوق الحارس علي خصيف.

واستغل الضيوف الهزة التي سببها هدف التعادل في منافسهم ليواصلوا استحواذهم على مجريات اللقاء قبل أن ينجحوا في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 84 بواسطة اللاعب فريدريكو كارتابيا من علامة الجزاء.