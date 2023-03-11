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الامارات | محمد صلاح يتسبب في خسارة ليفربول ويكتب رقم تاريخي جديد

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محمد أبوإسماعيل – دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدر محمد صلاح فرصة إنقاذ فريقه من الخسارة بعدما أخفق الهداف التاريخي لفريق ليفربول في إحراز ركلة جزاء احتسبت لفريقه في الدقيقة 68، وبالرغم من الخسارة الغير متوقعة بعد السباعية التاريخية أمام مانشستر يونايتد، كشفت شبكة متخصصة في إحصائيات كرة القدم أن النجم المصري محمد صلاح، حقق رقما مميزا بعد مشاركته أساسيا في المباراة ضد مضيفه بورنموث لحساب الجولة 27 من عمر الممتاز.

وذكرت شبكة "سكواكا" لإحصائيات كرة القدم، أن محمد صلاح وصل إلى خوض 200 مباراة أساسيا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بواقع 194 مباراة بقميص ليفربول، بالإضافة إلى خوضه ست مباريات أخرى مع فريقه السابق .

وأشارت الشبكة إلى أن صلاح بات عاشر لاعب إفريقي فقط يحقق هذا الإنجاز في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان صلاح، انضم إلى ليفربول عام 2017 قادما من روما الإيطالي في صفقة قاربت مبلغ الـ45 مليون يورو.

وأصبح النجم المصري الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، برصيد 129 هدفا وأهدر فرصة الوصول إلى الرقم 130 بإهدار ركلة جزاء اليوم

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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