الامارات | انتصار مستحق للنصر على بني ياس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق النصر فوزاً مستحقاً على ضيفه بني ياس، بهدف دون رد، اليوم السبت، في الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم. وسجل البرتغالي أنطونيو توزي هدف اللقاء الوحيد من ضربة جزاء، احتسبها عمر آل علي عند الدقيقة 76 ليرفع «العميد» رصيده إلى 17 نقطة، بينما تجمد رصيد بني ياس عند 19 نقطة.

ورضخت تقنية الفيديو «الفار» لرغبة «العميد» في الحصول على النصر الذي استحقه، بعد أن حرمه تسجيل هدفين سجلهما على مدار شوطي اللقاء. وكان ريان مندز قد أحرز هدفا، قبل أن يتوجه الفريقان إلى غرفة تبديل الملابس، لكن تقنية "الفار" ألغته، بداعي وجود خطأ على زميله التوغولي ملابا قبل التسجيل. وعادت تقنية الفيديو لتحرم مندز من هدف آخر أحرزه «على الطاير»، لوجود لمسة يد على زميله عادل تراعبت، الذي مرر له قبل التسجيل. ولكن «الفار»، أنصف النصر، في المرة الثالثة باحتساب ضربة جزاء، بعد تأكيده على لمس الكرة يد، لاعب بني ياس فواز عواني، لينجح توزي في التسجيل. وبرهن العميد على أفضليته منذ بداية اللقاء، واستطاع لاعبوه أن يكون لهم اليد الطولية على مجريات اللعب، ولكن عادل تعرابت، فشل في استغلال تلك الأفضلية لهدف من ضربة رأس وهو في مواجهة مع المرمى، ليضعها فوق العارضة، وبعدها مباشرة أضاع ملابا فرصة هدف مُحقق وهو في وضعية انفراد بالمرمى، ولكن الدفاع نجح في ابعادها بعد ذلك. ولكن بني ياس اضطر ليستكمل اللقاء بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 41، بعدما تعرض نجمه، خليل إبراهيم، لبطاقتين صفراويتين متتاليتين، ما سهل كثيراً من مهمة أصحاب الأرض للخروج بالنقاط الثلاث.