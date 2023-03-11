هزيمة كارثية.. أول تعليق من خالد الغندور على خسارة الأهلي من صن داونز بخماسية

الشارقة - اميمة ياسر - علق الاعلامي خالد الغندور علي هزيمة الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين أمام صن داونز، في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ووصف الغندور خسارة الأهلي بالكارثية، وكتب على حسابه الشخصي فيس بوك: "الأهلي يتلقي هزيمة كارثية في جنوب أفريقيا بعد الخسارة من فريق صن داونز بنتيجة 2/5 بالجولة الرابعة لمجموعات ابطال افريقيا".

وخسر فريق الأهلي بخماسية مقابل هدفين أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بجنوب إفريقيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الخسارة الكبيرة اليوم من الفريق الجنوب إفريقي عقدت وضعية الأهلي في المجموعة الثانية، فالفريق أصبح مصيره في البطولة مرتبط بأقدام الأخرين، حيث يتبقى جولتين فقط على نهاية دور المجموعات.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا:

المركز الأول : ماميلودي صن داونز 10 نقاط

المركز الثاني: الهلال 9 نقاط

المركز الثالث: الأهلي 4 نقاط

المركز الرابع والأخير: القطن بلا نقاط، ليودع البطولة بشكل رسمي.

فرص الأهلي في التأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا:

ويمتلك الأهلي فرصة التأهل إلى دور الثمانية حال فوزه على القطن والهلال السوداني، ولكن يرتبط تأهله بأقدام الآخرين، حيث يحتاج حينها إلى خسارة الهلال أمام بطل جنوب أفريقيا.

