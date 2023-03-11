ترتيب مجموعة الأهلي بعد الهزيمة الثقيلة أمام صن داونز في دورى أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - خسر فريق الأهلي بخماسية مقابل هدفين أمام صن داونز الجنوب أفريقي، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بجنوب إفريقيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الخسارة الكبيرة اليوم من الفريق الجنوب إفريقي عقدت وضعية الأهلي في المجموعة الثانية، فالفريق أصبح مصيره في البطولة مرتبط بأقدام الأخرين، حيث يتبقى جولتين فقط على نهاية دور المجموعات.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا:

المركز الأول : ماميلودي صن داونز 10 نقاط

المركز الثاني: الهلال 9 نقاط

المركز الثالث: الأهلي 4 نقاط

المركز الرابع والأخير: القطن بلا نقاط