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الامارات | محمد صلاح يهدر ركلة جزاء في خسارة ليفربول المفاجئة أمام بورنموث

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدر محمد صلاح مهاجم ليفربول ركلة جزاء في الشوط الثاني خلال الخسارة 1-صفر خارج الأرض أمام بورنموث الذي خرج من منطقة الهبوط في الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وسجل فيليب بيلينج هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28، ليخرج بورنموث من منطقة الهبوط بعدما قفز إلى المركز 16 برصيد 24 نقطة وبفارق نقطتين عن ليدز يونايتد صاحب المركز 18.

وتعرض ليفربول لانتكاسة في إنهاء الموسم في المربع الذهبي حيث تجمد رصيده عند 42 نقطة من 26 مباراة ويحتل المركز الخامس، وبفارق ثلاث نقاط عن توتنهام هوتسبير رابع الترتيب الذي خاض العدد ذاته.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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