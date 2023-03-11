الامارات | خسارة مذلة للأهلي أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقّد الأهلي المصري العريق مهمة تأهله لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم، بعد تعرّضه لخسارة قاسية على أرض ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي 2-5 السبت في المرحلة الرابعة من دور المجموعات، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا.

وتجمّد رصيد الأهلي عند أربع نقاط من أربع مباريات في المجموعة الثانية التي تصدّرها صن داونز بعشر نقاط مقابل 9 للهلال السوداني. وضمن صنداونز الذي تعادل مع الأهلي ذهاباً 2-2 تأهله إلى ربع النهائي لينضم إلى الرجاء المغربي.

وتبقى للأهلي، حامل الرقم القياسي بعدد مرات احراز اللقب القاري (10)، مبارتان مع كوتون سبور الكاميروني متذيل الترتيب دون نقاط والهلال، بحيث لن يكون مصير الفريق القاهري بين يديه بعد تعثره في ثلاث مباريات حتى الآن.

سجّل للفائز التشيلي مارسيلو أليندي (4)، ثيمبا زواني (24)، تيبوهو موكوينا (40) والناميبي بيتر شالوليلي (72 و88)، وللأهلي محمد شريف (13) والجنوب إفريقي بيرسي تاو (61).

وقال السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي إن فريقه أراد المجازفة في الشوط الثاني والعودة في النتيجة بعد التأخر 1-3 «أعتقد أننا لم نستحق الفوز اليوم أمام فريق كبير مثل صنداونز».

وأضاف «كنا في غاية السوء في الشوط الأول، وفي الثاني أردنا أن نجازف والعودة في النتيجة لكن صنداونز استغل الأخطاء بهجمات مرتدة، وسجل أهدافا وعقد موقف الأهلي في المجموعة».