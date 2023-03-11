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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نتيجة مباراة ليفربول وبورنموث اليوم 11-03-2023 في الدوري الانجليزي

خسارة مفاجئة للجميع تكبدها فريق ليفربول اليوم أمام نظيرة بورنموث بهدف نظيف في الدوري الانجليزي الممتاز.

ويبحث الجميع عن موعد مباراة ليفربول وبورنموث اليوم 11-03-2023 في الدوري الانجليزي، بعد الانتصار التاريخي على مانشستر يونايتد، يحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلًا على حساب بورنموث، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022/2023، والتي تقام على أرضية ستاد فيتاليتي.

واكتسح فريق ليفربول نظيره مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة، وذلك في قمة الجولة السادسة والعشرين الأحد الماضي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022/2023، والتي أقيمت على أرضية ستاد «أنفيلد» معقل الريدز.

وشهدت مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، صعود النجم الدولي المصري محمد صلاح على عرش هدافي الريدز برصيد 129 هدفًا، متفوقًا على روبي فاولر صاحب الـ128 هدفًا، ليصبح الفرعون المصري هو الهداف التاريخي للفريق في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

يستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره فريق بورنموث، يوم غد السبت 11 مارس 2023، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين، من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز 2023، والتي تقام في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول القادمة ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

بينما تذاع مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي، عبر قناة، belN Sports premium 1، الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

ومن المتوقع أن يخوض الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، مباراة بورنموث في الدوري الإنجليزي بتكشيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندي روبيرتسون - فان دايك - إبراهيم كوناتي - أليكسندر أرنولد.

خط الوسط: فابينيو - هيندرسون - هيرفي إليوت.

خط الهجوم: جودي جاكبو - داروين نونيز - محمد صلاح.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 42 نقطة، من 25 مباراة خاضهم الريدز هذا الموسم في «البريميرليج».

ترتيب بورنموث في الدوري الإنجليزي

بينما يتواجد فريق بورنموث في المركز العشرين والأخير في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وذلك برصيد 21 نقطة، من 25 مباراة.