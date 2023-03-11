شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: إدارة تحكيمية جيدة للسنغالى "عيسى" فى لقاء صن داونز والأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة صن داونز والأهلي

دور المجموعات دوري أبطال أفريقيا

النتيجة 2/5 لصالح صن داونز

الحكم السنغالي عيسي سي

تمكن الحكم السنغالي عيسي سي من إدارة المباراة بشكل جيد مع طاقم التحكيم نتيجة التركيز واليقظة على مدار شوطي اللقاء، وتواجد الحكم فى جميع الأحداث خاصة داخل مناطق الجزاء، وكان مقنعا للجميع ولا توجد أحداث أغفلها الحكم داخل الصندوق.

العقوبات الانضباطية: كان يجب على الحكم إنذار لاعب صن داونز فى الدقيقة 64 نتيجة اللعب بتهور مع لاعب الأهلي محمد شريف، وفى الدقيقة 78 كان يجب إنذار لاعب صن داونز فى حالة هجوم واعد.

اللياقه البدنية: تميز الحكم فى جميع عناصر التحمل العام والسرعة والرشاقة.

الحكام المساعدون: تعاونوا بشكل كبير مع الحكم فى ضبط حالات التسلل واحتساب الأخطاء القريبة.