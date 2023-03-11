شكرا لقرائتكم خبر عن صن داونز يتأهل رسمياً لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه العريض على حساب الأهلي المصري، ورفع صن داونز رصيده إلى 10 نقاط فى صدارة المجموعة، وخلفه الهلال السودانى برصيد 9 نقاط. وضمن صن داونز التأهل بفضل تفوقه فى المواجهات المباشرة على الأهلي بعدما تعادلا (2-2) بالقاهرة، ثم الفوز فى جنوب أفريقيا (5-2).

وخسر فريق الأهلي بخماسية مقابل هدفين أمام صن داونز الجنوب أفريقي، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، علي ملعب لوفتوس فيرسفيلد بجنوب أفريقيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

سجل مارسيلو أليندي نجم صن داونز الهدف الأول في شباك النادي الأهلي في الدقيقة الثالثة، وعادل محمد شريف النتيجة للنادي الأهلي في الدقيقة 13 وأضاف زواني نجم صن داونز الهدف الثاني في شباك النادي الأهلي في الدقيقة 24 ، وسجل موكوينا نجم صن داونز الهدف الثالث في شباك النادي الأهلي في الدقيقة 40، وفي الشوط الثاني قلص بيرسي تاو الفارق بتسجيل الهدف الثاني للأهلي بالدقيقة 62، لكن شالوليلي تمكن من تسجيل الهدفين الرابع في الدقيقة 73 والخامس في الدقيقة 88 من زمن اللقاء.

وتأزم موقف الأهلي في البطولة الأفريقية بعدما حصد 4 نقاط فقط من 4 مباريات ويتبقى له مباراتان أمام القطن بالكاميرون ثم الهلال السوداني بالقاهرة، وسيكون تأهل الأهلي بأقدام الآخرين حال فوزه فى مباراتي القطن والهلال.

الأهلي بدأ بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وعلى معلول وياسر إبراهيم ومحمد هاني وحمدى فتحي وأليو ديانج وأحمد قندوسي بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

فيما ضم تشكيل صن داونز كلاً من: ويليامز وخوليسو موداو، جرانت كيكانا، موتوبي مفالا، أوبري موديبا وتيبوهو موكوينا، مارسيلو الليندي، مايما وزواني، كاسيوس ميلولا، ش بيتر شالولايل.