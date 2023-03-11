شكرا لقرائتكم خبر عن صن داونز يتأهل رسمياً لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ضمن ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه العريض على حساب الأهلي المصري، ورفع صن داونز رصيده إلى 10 نقاط فى صدارة المجموعة، وخلفه الهلال السودانى برصيد 9 نقاط.
وضمن صن داونز التأهل بفضل تفوقه فى المواجهات المباشرة على الأهلي بعدما تعادلا (2-2) بالقاهرة، ثم الفوز فى جنوب أفريقيا (5-2).
وتأزم موقف الأهلي في البطولة الأفريقية بعدما حصد 4 نقاط فقط من 4 مباريات ويتبقى له مباراتان أمام القطن بالكاميرون ثم الهلال السوداني بالقاهرة، وسيكون تأهل الأهلي بأقدام الآخرين حال فوزه فى مباراتي القطن والهلال.
الأهلي بدأ بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وعلى معلول وياسر إبراهيم ومحمد هاني وحمدى فتحي وأليو ديانج وأحمد قندوسي بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.
فيما ضم تشكيل صن داونز كلاً من: ويليامز وخوليسو موداو، جرانت كيكانا، موتوبي مفالا، أوبري موديبا وتيبوهو موكوينا، مارسيلو الليندي، مايما وزواني، كاسيوس ميلولا، ش بيتر شالولايل.