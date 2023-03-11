شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يفوز على مستقبل سبورت بمجموعة القاهرة.. والاتصالات يكتسح النصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حوّل نادي الإنتاج الحربي تأخره بهدف أمام مستقبل سبورت إلى فوز بهدفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، السبت، فى إطار منافسات الأسبوع الحادى والعشرين من مجموعة القاهرة والقناة فى دوري القسم الثاني.

بهذه النتيجة رفع فريق الإنتاج الحربي رصيده إلى 24 نقطة ليتقدم مركزين ويصل للمركز الحادى عشر في ترتيب مجموعة القاهرة والقناة، فيما بقى فريق مستقبل سبورت عند النقطة 23 ويتراجع للمركز الثاني عشر.

وفي مباراة ثانية، اكتسح فريق المصرية للاتصالات نظيره فريق النصر بخماسية مقابل هدفين، ليصل فريق المصرية للاتصالات إلى النقطة 30 ليتقدم للمركز السابع في الجدول، فيما بقى فريق النصر عند النقطة 18 في المركز قبل الأخير.