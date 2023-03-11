شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: صن داونز استحق الفوز.. والأهلى كان سيئا فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على خسارة فريقه الكبيرة أمام صن داونز بخمسة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وقال كولر فى المؤتمر الصحفى بعد المباراة، "أبارك لصن داونز، استحقوا الفوز بالمباراة، والأهلي لعب بشكل سيئ فى الشوط الأول".

وأضاف كولر، "أردنا أن نجازف فى الشوط الثاني والعودة فى النتيجة، ولكن صن داونز استغل المساحات واعتمد على الهجمات المرتدة وسجل أهدافا أخرى وجعل الأمور أكثر تعقيدا".

وتعرض فريق الأهلي لهزيمة ثقيلة من صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 2-5 فى المباراة التى أقيمت عصر اليوم، السبت، باستاد لوفتوس فيرسفيلد فى بريتوريا بجنوب أفريقيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .

وبذلك يتأزم موقف الأهلي في البطولة الأفريقية بعدما حصد 4 نقاط فقط من 4 مباريات ويتبقى له مباراتان أمام القطن بالكاميرون ثم الهلال السوداني بالقاهرة، وسيكون تأهل الأهلي بأقدام الآخرين حال فوزه فى مباراتي القطن والهلال.