شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى المقبلة فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلاً على القطن الكاميروني فى السادسة مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وتُذاع مباراة الأهلي ضد القطن الكاميروني، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا، على فضائية "beIN Sports HD 4".

وخسر فريق الأهلي بخماسية مقابل هدفين أمام صن داونز الجنوب أفريقي، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، علي ملعب لوفتوس فيرسفيلد بجنوب أفريقيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

سجل مارسيلو أليندي نجم صن داونز الهدف الأول في شباك النادي الأهلي في الدقيقة الثالثة، وعادل محمد شريف النتيجة للنادي الأهلي في الدقيقة 13 وأضاف زواني نجم صن داونز الهدف الثاني في شباك النادي الأهلي في الدقيقة 24 ، وسجل موكوينا نجم صن داونز الهدف الثالث في شباك النادي الأهلي في الدقيقة 40، وفي الشوط الثاني قلص بيرسي تاو الفارق بتسجيل الهدف الثاني للأهلي بالدقيقة 62، لكن شالوليلي تمكن من تسجيل الهدفين الرابع في الدقيقة 73 والخامس في الدقيقة 88 من زمن اللقاء.

وتأزم موقف الأهلي في البطولة الأفريقية بعدما حصد 4 نقاط فقط من 4 مباريات ويتبقى له مباراتان أمام القطن بالكاميرون ثم الهلال السوداني بالقاهرة، وسيكون تأهل الأهلي بأقدام الآخرين حال فوزه فى مباراتي القطن والهلال.