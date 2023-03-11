شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخسر 5 ـ 2 أمام صن داونز فى جنوب أفريقيا بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض فريق الأهلي لهزيمة ثقيلة من صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 2-5 فى المباراة التى أقيمت عصر اليوم، السبت، باستاد لوفتوس فيرسفيلد فى بريتوريا بجنوب أفريقيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .

وبذلك يتأزم موقف الأهلي في البطولة الأفريقية بعدما حصد 4 نقاط فقط من 4 مباريات ويتبقى له مباراتان أمام القطن بالكاميرون ثم الهلال السوداني بالقاهرة، وسيكون تأهل الأهلي بأقدام الآخرين حال فوزه فى مباراتي القطن والهلال.

الشوط الأول

جاءت بداية المباراة بشكل سريع من جانب فريق صن داونز الذي إستغل الحماسي الجماهيري وهاجم بقوة ليُسجل الهدف الأول عن طريق مارسيلو برافو في الدقيقة الرابعة حيث تلقى برافو تمريرة جيدة من ناحية الشمال وسدد على يمين الشناوي.

واصل صن داونز الهجمات من ناحية الشمال وسدد أكثر من كرة قبل أن يُسجل الأهلي هدف التعادل في الدقيقة 14 من هجمة مرتدة حيث تلقى محمد شريف كرة من أحمد القندوسي سددها في شباك حارس الفريق الجنوب أفريقيا.

الهدف الأهلاوي لم يمنع الهجوم لفريق صن داونز، واستعاد الأخير سيطرته على اللقاء وفرض هيمنته عليها بشكل تام إلى أن سجل هدفاً ثانياً في الدقيقة 24 عن طريق ثيمبا زواني.

أداء الأهلي أستمر على نفس الوتيرة حيث الإنكماش الواضح في وسط ملعبه بجانب التمريرات الخاطئة التى منحت الفرصة لفريق صن داوانز لأن يواصل الهجوم على مرمى الشناوي ، وعلى فترات متباعدة ظهرت هجمات الأهلي أبرزها تسديدة حمدي فتحي في الدقيقة 38 التى جاءت في يد الحارس الجنوب أفريقي.

وفي الدقيقة 40 سجل صن داونز الهدف الثالث بعدما تلقى توبوهو موكوينا كرة ناحية اليسار وسدد كرة في شباك الشناوي وسط غياب دفاع للاعبي الأهلي الذي تركوا توبوهو يُسدد دون أي رقابة ، كما لم يحاول الشناوي التصدي للكرة.

وتواصل الأداء العشوائي من الأهلي والهجومي من صاحب الأرض إلى أن إنتهى الشوط الأول بتقدم صن داونز بثلاثة أهداف لهدف.

الأهلي بدأ بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وعلى معلول وياسر إبراهيم ومحمد هاني وحمدى فتحي وأليو ديانج وأحمد قندوسي بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

فيما ضم تشكيل صن داونز كلاً من: ويليامز وخوليسو موداو، جرانت كيكانا، موتوبي مفالا، أوبري موديبا وتيبوهو موكوينا، مارسيلو الليندي، مايما وزواني، كاسيوس ميلولا، ش بيتر شالولايل.

ويُدير مبارة اليوم طاقم تحكيم سنغالي بقيادة حكم الساحة عيسى سي و يعاونه الثنائي، الحاجي مالك سامبا، كحكم مساعد أول، ومواطنه نوها بانجورا، كحكم مساعد ثان.

الشوط الثاني

وبدأ الأهلي الشوط الثاني بتغيير ثنائي حيث شارك أحمد عبد القادر وأفشة بدلاً من طاهر محمد طاهر وأحمد القندوسي.

الهجوم الضاغط لفريق صن داونز الذي إنتهى إليه الشوط الأول ، كان سمة إنطلاقة الشوط الثاني حيث هاجم صاحب الأرض بضراوة وكد يُسجل هدفاً رابعاً في الدقيقة 47.

تلاعب صن داونز بالأهلي وأهدر أكثر من فرصة بشكل غريب وسط غياب تام من لاعبي الأحمر، ورغم سيطرة لاعبي صن داونز على مُجريات اللقاء إلا أن بيرسي تاو نجح في تقليل الفارق وتسجيل هدف ثاني للأهلي من مجهود فردي في الدقيقة 61 ، وشارك رامي ربيعة بدلاً من ياسر إبراهيم.

بعد الهدف أنحصر اللعب وسط الملعب قليلاً ثم عادت السيطرة لفريق صن داونز ، ونال ديانج بطاقة صفراء للخشونة قبل أن ينجح صن داونز في تسجيل هدف رابع في الدقيقة 72 عن طريق بيتر شالوليلي.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة سيطرة تامة من جانب صن داونز وسط غياب من الاهلي الذي إعتمد على الهجمات المرتدة وشارك عمرو السولية بدلاً من حمدي فتحي وكهربا بدلاً من محمد شريف، وأهدر عبد القادر فرصة تسجيل هدف للأهلي في الدقيقة 80 لكنه سجلها بعيداً عن الشباك بغرابة، ويسجل صن داونز الهدف الخامس في الدقيقة 88 عن طريق بيتر شالوليلي الذي راوغ محمد عبد المنعم وأودع الكرة في شباك الشناوي الذي وقف يشاهد الكرة وهي تسكن شباكه ولينتهي بعدها اللقاء بفوز كبير لفريق صن داونز بخمسة أهداف لهدفين.