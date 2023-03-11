شكرا لقرائتكم خبر عن شالويلي يسجل الهدف الخامس لصن داونز فى شباك الأهلي والنتيجة 5 / 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل بيتر شالويلي لاعب صن الهدف الخامس لفريقه فى مرمى الأهلي بالدقيقة 88 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا باستاد لوفتس فيرسفيلد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لتصبح النتيجة 5 / 2 لصن داونز.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

وحقق الأهلي فوزا مهما الجولة الماضية على حساب القطن الكاميروني بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الأولى المؤجلة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا موسم 2022/2023، والتي أقيمت على أرضية استاد الأهلي والسلام.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1 – الهلال السوداني (لعب 4 مباريات) وحصد 9 نقاط

2_صن داونز (لعب 3 مباريات) وحصد 7 نقاط.

3 - الأهلي (لعب 3 مباريات) رصيده الآن 4 نقاط.

4 - القطن الكاميروني (لعب 4 مباريات) بدون نقاط.

تنقل قنوات beIN Sports مباريات الاهلى في دوري أبطال أفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.