شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشيبى يعود لتدريبات بيراميدز الجماعية بعد الشفاء من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح المغربى محمد الشيبى، مدافع فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، جاهزًا للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه بشكل كامل، بعد شفائه من الإصابة التى تعرض لها وأبعدته عن فريقه طوال الفترة الماضية.

ومن المنتظر أن ينتظم محمد الشيبى فى تدريبات فريقه الجماعية، التى ستقام اليوم، السبت، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن استعدادات الفريق السماوى لمواجهة البنك الأهلى بالدورى.

ويمتلك البرتغالى جايمى باتشكيو، المدير الفنى لفريق بيراميدز، قرار مشاركة الشيبى من عدمه فى لقاء البنك الأهلى، لاسيما أن المدرب يمتلك الثنائى أحمد فتحى وأحمد توفيق فى نفس المركز، الأمر الذى قد يجعله لا يتعجل فى عودة الشيبى.