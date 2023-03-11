شكرا لقرائتكم خبر عن شالويلي يسجل الهدف الرابع لصن داونز فى شباك الأهلي والنتيجة 4 / 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل بيتر شالويلي لاعب صن الهدف الرابع لفريقه في مرمى الأهلي في الدقيقة 73 من عمر المباراة التي تجمعهما حالياً باستاد لوفتس فيرسفيلد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لتصبح النتيجة 4 / 2 لصن داونز.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1 – الهلال السوداني (لعب 4 مباريات) وحصد 9 نقاط

2_صن داونز (لعب 3 مباريات) وحصد 7 نقاط.

3 - الأهلي (لعب 3 مباريات) رصيده الآن 4 نقاط.

4 - القطن الكاميروني (لعب 4 مباريات) بدون نقاط.

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