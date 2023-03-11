شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن نهائي أمم أفريقيا للشباب بمصر.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخبا السنغال وجامبيا نهائي بطولة أفريقيا للشباب المقامة حالياً بمصر، حيث تُقام المباراة مساء اليوم ونستعرض في التقرير التالي، أهم المعلومات الخاصة بالمباراة .

س: ما هو موعد وملعب مباراة السنغال وجامبيا؟

ج: يواجه منتخب السنغال للشباب نظيره جامبيا فى السابعة من مساء اليوم ،السبت، في نهائي كأس الأمم الأفريقية للشباب باستاد القاهرة.

س: كيف تأهل المنتخبين لمباراة الليلة؟

ج: تأهل منتخب جامبيا بعدما حقق الفوز على نظيره النيجيري 1 صفر فى المربع الذهبي، فيما تجاوز المنتخب السنغالي الملقب بـ"أسود التيرانجا" نظيره التونسي "نسور قرطاج" بثلاثية نظيفة فى النصف النهائي الأول.

س: من هو حكم مباراة الليلة؟

ج: أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إدارة مباراة منتخب السنغال للشباب أمام نظيره جامبيا إلى طاقم تحكيم مصرى، حيث سيكون محمود ناجى حكما للساحة، ومحمود عاشور حكمًا للفار، ويارا عاطف حكم فار مساعد، وسامي هلهل حكم مساعد.

س: ماذا فعل منتخب الشباب المصري في هذه البطولة؟

ج: المنتخب المصري خرج من الدور الأول لهذه البطولة بعدما خسر من السنغال ونيجيريا وتعادل مع موزمبيق.

س: ماذا عن مشوار السنغال وجامبيا في البطولة؟

ج: افتتح منتخب السنغال مشواره في بطولة إفريقيا لأقل من 20 عاما بفوز ثمين على نيجيريا 1-0، قبل أن يعود ويُطيح بموزمبيق بثلاثية في ثاني جولات دور المجموعات ، وقدم السنغال مباراة قوية في الجولة الثالثة بالفوز على منتخب "الفراعنة" منظم البطولة برباعية نظيفة، ليحجزوا بطاقة التأهل إلى الدور الربع النهائي بالعلامة الكاملة، بعد تصدر المجموعة الأولى بـ9 نقاط.

وفاز المنتخب السنغالي على بنين 1-0 في ربع نهائي المسابقة، وواصل السنغاليون تألقهم في البطولة بفوز كبير على "نسور قرطاج" بثلاثية في الدور النصف النهائي، ليحجزوا بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

في المقابل، فاجئ منتخب جامبيا الجميع بفوز ثمين على تونس 1-0 في الجولة الافتتاحية، قبل أن يُطيح بمنتخب زامبيا بثنائية في ثاني الجولات، ثم الفوز على بنين 1-0 في الجولة الثالثة والختامية من دور المجموعات ، وحجز منتخب جامبيا تأهله إلى دور الربع النهائي متصدرا للمجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، ليأتي بعده المنتخب التونسي في المركز الثاني، وفي الدور الربع النهائي، فاز على جنوب السودان بخماسية نظيفة. وفي المربع الذهبي تجاوزت جامبيا "نسور نيجيريا" بهدف نظيف.