شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسي تاو يسجل الهدف الثانى للأهلي أمام صن داونز والنتيجة 3 / 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل بيرسي تاو لاعب الأهلي الهدف الثاني لفريقه فى مرمى صن داونز بالدقيقة 61 من عمر المباراة التى تجمعهما حالياً باستاد لوفتس فيرسفيلد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لتصبح النتيجة 3 / 2 للفريق الجنوب افريقي.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

وحقق الأهلي فوزا مهما الجولة الماضية على حساب القطن الكاميروني بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الأولى المؤجلة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا موسم 2022/2023، والتي أقيمت على أرضية استاد الأهلي والسلام.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1 – الهلال السوداني (لعب 4 مباريات) وحصد 9 نقاط

2_صن داونز (لعب 3 مباريات) وحصد 7 نقاط.

3 - الأهلي (لعب 3 مباريات) رصيده الآن 4 نقاط.

4 - القطن الكاميروني (لعب 4 مباريات) بدون نقاط.

تنقل قنوات beIN Sports مباريات الاهلى في دوري أبطال أفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.