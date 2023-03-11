شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ بعد الانتقال لـ بريبرام التشيكى: شرف كبير اللعب لهذا النادى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد الشيخ، لاعب المصرى السابق ونادى بريبرام التشيكي الحالى، عن سعادته بالانضمام لناديه الجديد، وكتب الشيخ عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، "شرف بالنسبة لي أن أكون جزءا من هذا النادى الكبير، شكرا لرئيس النادي وزملائي ووكيلي على هذه السعادة.. لنحقق النجاح".

ووقع أحمد الشيخ، لاعب النادي المصري السابق، عقود انتقاله لمدة 6 أشهر لنادى بريبرام فى التشيك، الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية، مع إمكانية تمديد العقد موسما إضافيا، وذلك في حالة الصعود للدرجة الأولى.

وأتم أحمد الشيخ اتفاقه مع إدارة النادى المصري على فسخ تعاقده بالتراضى، وذلك بعد خروجه من الحسابات الفنية لحسام حسن مدرب الفريق.

وانضم أحمد الشيخ إلى النادى المصرى فى موسم 2021 / 2022، وذلك بعد رحيله عن بيراميدز فى تجربة قصيرة لم يشارك خلالها سوى فى 4 مباريات فقط.

ومع المصرى شارك الشيخ فى 38 مباراة سجل خلالها 4 أهداف، وصنع 6 أخرى ودخل فى عدة أزمات.

قبل فترة قريبة تواجد أحمد الشيخ، بمقر الجمعية المصرية للاعبين المحترفين قبل أيام، لحل الأزمة بينه وبين مسئولي النادى البورسعيدى، بعدم المشاركة فى المباريات وحصوله على المستحقات المادية، حيث كان يتبقى 6 أشهر فقط فى عقد اللاعب.

واجتمع أحمد الشيخ مع مجدى عبد الغنى رئيس مجلس إدارة جمعية اللاعبين المحترفين، وشرح له كافة التفاصيل، وعلى الفور قام بالاتصال مع مسئولي النادى المصري لحل الأزمة وديا قبل تقديم اللاعب شكوى رسمية للاتحاد المصرى لكرة القدم ثم التصعيد إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم.