شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. صن داونز يهاجم والأهلي يلعب بتحفظ والنتيجة 1/1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 15 دقيقة من مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي المقامة حالياً باستاد لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا بجنوب أفريقيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وتشير النتيجة إلى التعادل بهدف لمثله.

جاءت بداية المباراة بشكل سريع من جانب فريق صن داونز الذي إستغل الحماسي الجماهيري وهاجم بقوة ليُسجل الهدف الأول عن طريق مارسيلو برافو في الدقيقة الرابعة حيث تلقى برافو تمريرة جيدة من ناحية الشمال وسدد على يمين الشناوي.

واصل صن داونز الهجمات من ناحية الشمال وسدد أكثر من كرة قبل أن يُسجل الأهلي هدف التعادل في الدقيقة 14 من هجمة مرتدة حيث تلقى محمد شريف كرة من أحمد القندوسي سددها في شباك حارس الفريق الجنوب أفريقيا.

وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة صن داونز، ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وعلى معلول وياسر إبراهيم ومحمد هاني وحمدى فتحي وأليو ديانج وأحمد قندوسي بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

فيما يضم تشكيل صن داونز الذي أعلنه رولاني موكوينا، المدير الفني للفريق ، كلاً من ، ويليامز وخوليسو موداو، جرانت كيكانا، موتوبي مفالا، أوبري موديبا وتيبوهو موكوينا، مارسيلو الليندي، مايما وزواني، كاسيوس ميلولا، ش بيتر شالولايل.

ويُدير مبارة اليوم ، طاقم تحكيم سنغالي بقيادة حكم الساحة عيسى سي و يعاونه الثنائي، الحاجي مالك سامبا، كحكم مساعد أول، ومواطنه نوها بانجورا، كحكم مساعد ثان.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

وحقق النادي الأهلي فوزا مهما الجولة الماضية على حساب القطن الكاميروني بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الأولى المؤجلة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا موسم 2022/2023، والتي أقيمت على أرضية استاد الأهلي والسلام.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1 – الهلال السوداني (لعب 4 مباريات) وحصد 9 نقاط

2_صن داونز (لعب 3 مباريات) وحصد 7 نقاط.

3 - الأهلي (لعب 3 مباريات) رصيده الآن 4 نقاط.

4 - القطن الكاميروني (لعب 4 مباريات) بدون نقاط.

تنقل قنوات beIN Sports مباريات الاهلى في دوري أبطال أفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.