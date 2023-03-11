7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 11 مارس 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، إقامة مباريات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر بدون اللاعبين الدوليين، شيكابالا يقترب من الغياب عن الزمالك أمام إنبى بسبب نزلة برد .

شيكابالا يقترب من الغياب عن الزمالك أمام إنبى بسبب نزلة برد

يقترب محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد فريق الزمالك ، من الغياب عن مباراة إنبى فى الجولة الحادية والعشرين بسبب عدم مشاركته طوال الأيام الماضية فى التدريبات الجماعية لاستمرار معاناته من نزلة البرد، التى لحقت به ومنعته من التواجد فى مران الأبيض.

إقامة مباريات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر بدون اللاعبين الدوليين

قرر اتحاد الكرة إقامة مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر بدون اللاعبين الدوليين، كما هو معتاد طوال الفترة الماضية، وتتوقف مسابقة الدوري المصري الممتاز 17 يوما، وتحديدا في الفترة من 13 حتى 30 مارس الجارى، بسبب إقامة مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر بجانب مباريات كأس الرابطة وبسبب معسكر المنتخبين الأول والأولمبى لكرة القدم، المحدد لهما من 19 حتى 30 مارس الجارى على أن تقام مباريات كأس الرابطة في هذه الفترة. فيريرا يفضل تثبيت تشكيل الزمالك فى مواجهة إنبى بالدورى يفضل البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عدم إجراء تعديلات على تشكيل فريقه فى مواجهة إنبي، المقرر لها السابعة مساء غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

موتسيبي يصل القاهرة لحضور نهائي كأس الأمم الأفريقية للشباب

وصل الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إلى القاهرة صباح اليوم السبت، لحضور المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية للشباب.

فيريرا يواصل الدفع بالحارس محمد صبحى فى مواجهة إنبى بالدورى استقر البرتغالى فيريرا، المدير الفنى للزمالك، على الاعتماد على محمد صبحي فى حراسة مرمى فريقه خلال مواجهة إنبى، لمنحه مزيدا من الثقة الفترة المقبلة، بعد الأداء الجيد الذى ظهر عليه في مباراة بيراميدز بالدورى والترجى بدورى أبطال أفريقيا، على أن يتواجد محمد عواد على مقاعد البدلاء.

حققت سلمى عبد المقصود لاعبة منتخبنا الوطني للخماسي الحديث الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للخماسي الحديث والتى تستضيفها مصر. وجاء تتويج سلمى بالميدالية البرونزية بعد احتلالها المركز الثالث برصيد 1392 نقطة.