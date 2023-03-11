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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 11 مارس 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، إقامة مباريات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر بدون اللاعبين الدوليين، شيكابالا يقترب من الغياب عن الزمالك أمام إنبى بسبب نزلة برد .
شيكابالا يقترب من الغياب عن الزمالك أمام إنبى بسبب نزلة برد
إقامة مباريات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر بدون اللاعبين الدوليين
يفضل البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عدم إجراء تعديلات على تشكيل فريقه فى مواجهة إنبي، المقرر لها السابعة مساء غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.
موتسيبي يصل القاهرة لحضور نهائي كأس الأمم الأفريقية للشباب
وصل الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إلى القاهرة صباح اليوم السبت، لحضور المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية للشباب.
فيريرا يواصل الدفع بالحارس محمد صبحى فى مواجهة إنبى بالدورى
استقر البرتغالى فيريرا، المدير الفنى للزمالك، على الاعتماد على محمد صبحي فى حراسة مرمى فريقه خلال مواجهة إنبى، لمنحه مزيدا من الثقة الفترة المقبلة، بعد الأداء الجيد الذى ظهر عليه في مباراة بيراميدز بالدورى والترجى بدورى أبطال أفريقيا، على أن يتواجد محمد عواد على مقاعد البدلاء.
حققت سلمى عبد المقصود لاعبة منتخبنا الوطني للخماسي الحديث الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للخماسي الحديث والتى تستضيفها مصر. وجاء تتويج سلمى بالميدالية البرونزية بعد احتلالها المركز الثالث برصيد 1392 نقطة.
يعكف الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى، بقيادة حمزة الجمل، على تصحيح أخطاء لاعبى فريقه فى مباراتى فيوتشر وفاركو الاخيرتين بالدوري. ويأمل حمزة الجمل فى تحقيق الفوز الأول مع الدراويش بعد توليه المسئولية خلفاً لأحمد حسام ميدو، حيث تعادل سلبياً فى مباراتى فيوتشر وفاركو.