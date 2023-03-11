شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى عبد المقصود: برونزية كأس العالم خطوة مهمة فى طريق التأهل لأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت سلمى أيمن عبد المقصود، لاعبة منتخب مصر للخماسي الحديث، أن تحقيقها برونزية فردى السيدات بكأس العالم للخماسي الحديث، المقامة بالقاهرة، خطوة مهمة فى مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024.

وحققت سلمى الميدالية البرونزية بعدما احتلت المركز الثالث برصيد 1392 نقطة.

وقالت سلمى أيمن، سعيدة بتحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم رغم المنافسة القوية في البطولة التي أقيمت بالقاهرة، قدمت مستوى جيدا فى البطولة ولعبت بشكل جيد فى الليزر رن فى نهائي الفردي".

وأضافت، "في أول مجموعة في الرماية بالنهائي لم أكن موفقة لكن تداركت ذلك سريعا وأكملت المنافسات بقوة وفي النهاية حققت الميدالية البرونزية وأنا سعيدة بذلك".

وأشارت سلمى إلى أن "هذا التتويج خطوة مهمة فى مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024 وهو حلم أى لاعب ولاعبة، والفترة المقبلة سأتدرب بقوة وجهد أكبر لتحقيق نتائج أفضل وتحقيق التأهل لأولمبياد باريس".