شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلي وصن داونز فى جنوب أفريقيا بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي باستاد لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا بجنوب أفريقيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة صن داونز، ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وعلى معلول وياسر إبراهيم ومحمد هاني وحمدى فتحي وأليو ديانج وأحمد قندوسي بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

فيما يضم تشكيل صن داونز الذي أعلنه رولاني موكوينا، المدير الفني للفريق ، كلاً من ، ويليامز وخوليسو موداو، جرانت كيكانا، موتوبي مفالا، أوبري موديبا وتيبوهو موكوينا، مارسيلو الليندي، مايما وزواني، كاسيوس ميلولا، ش بيتر شالولايل.

ويُدير مبارة اليوم ، طاقم تحكيم سنغالي بقيادة حكم الساحة عيسى سي و يعاونه الثنائي، الحاجي مالك سامبا، كحكم مساعد أول، ومواطنه نوها بانجورا، كحكم مساعد ثان.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

وحقق النادي الأهلي فوزا مهما الجولة الماضية على حساب القطن الكاميروني بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الأولى المؤجلة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا موسم 2022/2023، والتي أقيمت على أرضية استاد الأهلي والسلام.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1 – الهلال السوداني (لعب 4 مباريات) وحصد 9 نقاط

2_صن داونز (لعب 3 مباريات) وحصد 7 نقاط.

3 - الأهلي (لعب 3 مباريات) رصيده الآن 4 نقاط.

4 - القطن الكاميروني (لعب 4 مباريات) بدون نقاط.

تنقل قنوات beIN Sports مباريات الاهلى في دوري أبطال أفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.