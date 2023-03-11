شكرا لقرائتكم خبر عن آمال السيد وجيه تحصد المركز الأول فى بطولة العالم للقوة البدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت آمال السيد وجيه على المركز الأول فى منافسة 15 سنة ببطولة العالم للقوة البدنية، لتكسر الأرقام السياسية للبطولات العالمية السابقة لفارق 107 كيلو.

ونجحت اللاعبة فى كسر الأرقام القياسية بعد فترة تركيز قوية بمساعدة مدربها طوال المرحلة الماضية من أجل تحقيق هذا الإنجاز وسط الطموح فى استكمال مشوار حصد الميداليات على صعيد مراحل الكبار خلال الفترة المقبلة.