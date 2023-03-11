شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى جاهز لتدعيم بيراميدز فى مواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح رمضان صبحى، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، جاهزًا من الناحية الطبية للمشاركة مع فريقه فى المباريات المقبلة، حيث يستعد بيراميدز لمواجهة البنك الأهلى بمسابقة الدورى.

وتماثل رمضان صبحى للشفاء من الإصابة التى تعرض لها فى أنكل القدم، وأدت لغيابه عن مواجهة الزمالك فى الدورى، ومباراة أسكو كارا التوجولى بالكونفدرالية الأفريقية.

وأكد الجهاز الطبى لبيراميدز بقيادة الدكتور هشام مصطفى، للجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو إن رمضان صبحى أصبح جاهزًا للمشاركة، وقرار الدفع به يتوقف على رغبة باتشيكو.