لفترة تبدأ من 13 مارس .. أسباب توقف الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر - تتوقف منافسات الدوري الممتاز لمدة 17 يومًا، تبدأ من 13 مارس وحتى يوم 30 من الشهر الجاري

وتقام منافسات الأسبوع الـ21 من الدوري أيام السبت والأحد والإثنين حيث يلعب الزمالك ضد إنبي على ستاد القاهرة، غدا الأحد ويلعب مساء السبت المقاولون ضد سموحة، على أن يلعب أسوان أمام فيوتشر والبنك الأهلي في مواجهة بيراميدز يوم الإثنين المقبل.

وكانت تأجلت مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري بسبب استعداد المارد الأحمر لمباراته المرتقبة أمام صن داونز الجنوب إفريقي، والمقرر لها عصر اليوم السبت في تمام الساعة الثالثة، ضمن الجولة الرابعة من منافسات دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وتتوقف مسابقة الدوري بسبب إقامة مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر بجانب مباريات كأس الرابطة وبسبب معسكر المنتخبين الأول والأولمبى ، المحدد لهما من 19 حتى 30 مارس الجارى على أن تقام مباريات كأس الرابطة في هذه الفترة.

ويلعب منتخب مصر الأول، بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، مباراتي مالاوي يوم 24 مارس الجاري على ستاد القاهرة بالجولة الثالثة على أن تقام مباراة الجولة الرابعة 28 من نفس الشهر خارج القاهرة في نهار شهر رمضان الكريم، ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا كوت ديفوار 2024.

وتُعلن لجنة المسابقات برابطة الأندية عن مباراة نهائي كأس مصر والمؤجلات الخاصة بمباريات الدوري عقب إنتهاء مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والبطولة الكونفدرالية.

وتقرر تأجيل نهائي كأس مصر، والذى يجمع الأهلي وبيراميدز، والذى كان محددًا له 3 فبراير الماضي، لموعد يحدد فيما بعد، بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية وقتها.