شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أول دورى لكرة القدم لأصحاب الساق الواحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية، أول بطولة كرة القدم لأصحاب الساق الواحدة، وذلك على ملاعب نادى المقاولون العرب الرياضى، بمشاركة 4 أندية هي المقاولون العرب، والزمالك، وبيراميدز، ونادى زد.

وتأتى النسخة الأولى من الدوري بنظام دوري من دورين، وتستهدف اختيار عناصر المنتخب الوطني استعدادا للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية بمصر فى شهر أكتوبر المقبل.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام اللجنة البارالمبية بإتاحة ممارسة ونشر الرياضة لكل شرائح المجتمع، وحضر الافتتاح كل من المهندس كريم رأفت منير عضو مجلس إدارة المقاولون العرب الذى كان فى استقبال الضيوف بحضور الافتتاح واستقبال كبار الضيوف منهم عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية وإيهاب حسنين رئيس الاتحاد العربى ومحمد عادل حسني رئيس اللجنه الفنية لكرة القدم للساق الواحدة وسارة سمير عضو اللجنة الفنية والمهندس خالد عبدالحفيظ عضو اللجنة الفنية والبطلة الأوليمبية سمر حمزة وتامر بجاتو وحمدى نوح.