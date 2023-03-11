شكرا لقرائتكم خبر عن كاف عن لقاء الأهلى وصن داونز: مواجهة من العيار الثقيل اعتدنا عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة الأهلي وصن داونز، التى تقام بعد قليل، ضمن لقاءات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بأنها مواجهة من العيار الثقيل، واعتدنا عليها خلال السنوات الأخيرة من البطولة.

وقال حساب كاف الرسمي عبر تويتر، "ماميلودي صن داونز والأهلي.. مواجهة من العيار الثقيل اعتدنا عليها فى آخر السنوات بدوري أبطال أفريقيا.. من يحقق الفوز فى لقاء اليوم؟".



كاف

وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة صن داونز المقرر لها الثالثة عصر اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة، في دوري أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم وعلى معلول وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدى فتحي وأليو ديانج وأحمد قندوسي بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

وحقق النادي الأهلي فوزا مهما الجولة الماضية على حساب القطن الكاميروني بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الأولى المؤجلة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا موسم 2022/2023، والتي أقيمت على أرضية استاد الأهلي والسلام.