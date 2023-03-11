شكرا لقرائتكم خبر عن هل تخبئ المباراة رقم 50 لبيرسى تاو مع الأهلى فوزه الأول على صن داونز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وخسر بيرسي تاو مع الأهلي أمام صن داونز فى مباراتين الموسم الماضي، حيث شارك كبديل لطاهر محمد طاهر فى الشوط الثاني من المباراة الأولى فى القاهرة، وانتهت لصالح بطل جنوب أفريقيا (1-0).

وفى المباراة الثانية بجنوب أفريقيا، شارك بيرسي تاو أساسيا، قبل أن يتم استبداله فى الدقيقة 62، فى اللقاء الذى انتهى أيضا بفوز صن داونز (1-0).

وفى المباراة الثالثة بالقاهرة بالنسخة الحالية لدور المجموعات، شارك بيرسي تاو أمام صن داونز فى التشكيل الأساسى فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق.

وإجمالا.. لعب بيرسي تاو خلال مسيرته مع الأهلي، 49 مباراة، سجل خلالها 11 هدفا وصنع 6 أهداف أخرى ، وانضم تاو لصفوف الأهلي قادما برايتون الإنجليزي خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2021-2022.

وشارك بيرسي تاو في 102 مباراة مع صن داونز بمختلف المسابقات، منذ ظهوره الأول مع الفريق في 2014، حيث سجل 24 هدفا وصنع 27 لزملائه.

وتوج تاو مع فريقه السابق بلقبين للدوري الجنوب إفريقي، موسمي 2013-2014 و2017-2018، كما حصد لقب كأسي جنوب إفريقيا ودوري الأبطال 2016 والسوبر الإفريقي عام 2017.