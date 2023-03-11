شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يبحث عن الفوز الـ13 مع المقاولون العرب أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، لخوض مواجهة قوية عندما يستضيف سموحة، فى مباراة الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري، والتي تجمع الفريقين اليوم، السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وإجمالاً قاد شوقي غريب المقاولون العرب فى 27 مباراة، فاز فى 12 مباراة وتعادل فى 9 لقاءات وخسر 6 مواجهات أخرى.

وكان المقاولون قد تعرض للهزيمة مؤخرا من الأهلي بهدفين مقابل هدف في مباراة الجولة 17 والمؤجلة من عمر المسابقة المحلية.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 32 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 20 مباراة حيث فازوا في 8 مباريات وتعادلوا في مثلهم وخسروا 4 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفا واستقبلت شباكهم 19 هدفا آخر.

وطالب شوقي غريب المدير الفني للمقاولون، لاعبى الفريق بضرورة استعادة نغمة الانتصارات بعد تلقي هزيمتين متتاليتين بالدوري أمام فاركو ثم الأهلي، وذلك لوضع الفريق في المكانة التي يستحقها بجدول الدوري.

وعلى الجانب الآخر يحتل سموحة المركز الـ 12 برصيد 24 نقطة، حصدها الفريق السكندري بعد خوض 20 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 9 أخرى وتلقى 6 هزائم، وسجل لاعبو سموحة 18 هدفا واستقبلت شباكهم 19 هدفا آخر.