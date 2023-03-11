الامارات | مدرب فرنسا: بنزيمة لم يكن جاهزا للمونديال.. ونجم الريال يسخر منه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطرّق مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم ديدييه ديشان للمرة الأولى إلى الانسحاب المفاجئ بسبب الاصابة لمهاجمه المخضرم كريم بنزيمة نجم هجوم ريال مدريد عشية انطلاق مونديال قطر 2022، معتبراً ان أفضل لاعب في العالم أبلغه عدم قدرته المشاركة، في رواية سخر منها هداف ريال مدريد الإسباني.

مصاباً بفخذه، انسحب حامل الكرة الذهبية قبل ثلاثة أيام من مباراة فرنسا الأولى ضد أستراليا، وغادر مبكراً فندق المنتخب في الدوحة. لكنه استعاد التمارين مع فريقه الإسباني في 10 ديسمبر، قبل أربعة أيام من خوض فرنسا نصف النهائي ضد المغرب. وقال ديشان لصحيفة "لو باريزيان": قال لي كريم انه ليس جاهزاً".

وتابع "عندما أصيب كريم، رافقه طبيبنا إلى عيادة (مستشفى) سبيتار لاجراء صورة بالرنين المغناطيسي. أرسل كريم الصور لشخص يتابعه في مدريد وأبدى رأيه أيضاً. عاد إلى الفندق منتصف الليل. انضممت اليه في غرفته مع طبيبنا الذي جاء لاعطائي نتيجة الصورة، كان كريم مدمّراً لان كأس العالم عنت له كثيراً.

في حسابه على موقع انستغرام، نشر رأس الحربة الذي اعتزل اللعب دولياً بعد مونديال قطر، لقطة لحديث ديشان علّق عليها "يا لها من جرأة" أضاف اليها رمزاً لمهرّج. كما نشر فيديو للفرنسي ريتشي الشهير على موقع سناب شات وهو يكرّر "كاذب، أنت كاذب"، كتب بنزيمة فوقها "ديدييه المقدّس، ليلة سعيدة". وهذه حلقة جديدة في العلاقة الملتهبة بين ديشان وبنزيمة في المنتخب الفرنسي.

بنزيمة الذي أحرز مع فرنسا فقط لقب دوري الأمم الأوروبية عام 2021، أُبعد عن الزرق بين 2015 و2021 لضلوعه في فضيحة ابتزاز زميله السابق ماتيو فالبوينا بشريط جنسي كلّفه عقوبة السجن سنة مع وقف التنفيذ وتغريمه 75 ألف يورو. لم يتم اختياره في كأس أوروبا 2016، فردّ في صحيفة ماركا الإسبانية "رضخ ديشان للضغط من جهات عنصرية في فرنسا". بعد رحيله من قطر قبل مونديال 2022، وجّه رسائل تشجيعية للمنتخب وأخرى غامضة على غرار تلك التي كتبها عشية النهائي ضد الأرجنتين "لا يهمّني". أعلن في 19 ديسمبر 2022 نهاية مسيرته الدولية في اليوم التالي لنهائي كأس العالم".