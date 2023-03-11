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الامارات | "أبيض الشباب" يُدشن معسكره بدبي استعداداً للبطولة الدولية الودية

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُدشن منتخب الشباب لكرة القدم الإثنين المقبل معسكره الداخلي في مقر اتحاد الكرة بدبي، ضمن استعداداته للمشاركة في البطولة الدولية الودية تحت 20 عاماً التي يُنظمها الاتحاد في الفترة من 23 إلى 28 مارس الحالي. وضمت قائمة المنتخب 29 لاعبا. ويُشارك في البطولة الدولية الودية أربعة منتخبات "الإمارات، ، هولندا والمكسيك"، وستنطلق منافساتها يوم 23 مارس, حيث يلتقي المنتخب مع المكسيك على ملعب ذياب عوانة، والمنتخب السعودي مع هولندا على استاد شباب الأهلي بالعوير.

ويلتقي أبيض الشباب منتخب هولندا يوم 25 على استاد شباب الأهلي بالعوير، فيما يواجه السعودية نظيره المكسيكي على ملعب ذياب عوانة، وفي ختام البطولة، يلاقي المنتخب السعودية يوم 28 على ملعب ذياب عوانة، ويلعب المكسيك وهولندا على استاد شباب الأهلي بالعوير.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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