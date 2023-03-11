مواجهة أفريقية شرسة .. تشكيل الأهلي أمام صن داونز

الشارقة - اميمة ياسر - يحل النادي الأهلي ضيفًا على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في الثالثة عصر اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي، قبل مباراة اليوم، المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن صن داونز صاحب المركز الثاني.

ويعاني الأهلي من الاجهاد وضغط المباريات في الفترة الأخيرة، بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية وتراكم المباريات المؤجلة في الدوري، ورفض رابطة الأندية المصرية المحترفة تأجيل لقاء المقاولون يوم الثلاثاء الماضي، والتي فاز فيها الأهلي بهدفين مقابل هدف.

ويغيب عن الأهلي في مباراة اليوم حسين الشحات ومحمود متولي وعمرو السولية بسبب إصابات عضلية، مع وجود شكوك في مشاركة وجاهزية محمود عبد المنعم كهربا وأحمد عبد القادر.

وفاضل كولر خلال تدريبات الأهلي الأخيرة، مفاضلة بين لاعبيه في أكثر من مركز، أبرزها وسط الملعب بين مروان عطية وأحمد قندوسي وفي الهجوم بين محمود كهربا ومحمد شريف.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي وأحمد قندوسي.

الهجوم: بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.