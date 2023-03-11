شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف وقندوسي وتاو يقودون هجوم الأهلى أمام صن داونز بجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة صن داونز المقرر لها الثالثة عصر اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة، في دوري أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم وعلى معلول وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدى فتحي وأليو ديانج وأحمد قندوسي بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

وحقق النادي الأهلي فوزا مهما الجولة الماضية على حساب القطن الكاميروني بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الأولى المؤجلة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا موسم 2022/2023، والتي أقيمت على أرضية استاد الأهلي والسلام.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1 – الهلال السوداني (لعب 4 مباريات) وحصد 9 نقاط

2_صن داونز (لعب 3 مباريات) وحصد 7 نقاط.

3 - الأهلي (لعب 3 مباريات) رصيده الآن 4 نقاط.

4 - القطن الكاميروني (لعب 4 مباريات) بدون نقاط.

تنقل قنوات beIN Sports مباريات الاهلى في دوري أبطال أفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.