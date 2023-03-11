شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. غرفة ملابس لاعبى الأهلى قبل مواجهة صن داونز بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على تويتر صوراً لغرفة ملابس الفريق قبل مباراة صن داونز، التى تنطلق فى الثالثة عصراً، فى إطار منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وحقق النادي الأهلي فوزا مهما الجولة الماضية على حساب القطن الكاميروني بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الأولى المؤجلة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا موسم 2022/2023، والتي أقيمت على أرضية استاد الأهلي والسلام.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1 – الهلال السوداني (لعب 4 مباريات) وحصد 9 نقاط

2_صن داونز (لعب 3 مباريات) وحصد 7 نقاط.

3 - الأهلي (لعب 3 مباريات) رصيده الآن 4 نقاط.

4 - القطن الكاميروني (لعب 4 مباريات) بدون نقاط.

تنقل قنوات beIN Sports مباريات الاهلى في دوري أبطال أفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.