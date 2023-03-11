شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار صن داونز فى دورى أبطال أفريقيا قبل مواجهة الأهلى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق القارة السمراء مباراة الأهلي وصن داونز فى الثالثة عصر اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات فى بطولة دوري أبطل أفريقيا، والتى تقام فى جنوب أفريقيا.

وحقق النادي الأهلي فوزا مهما الجولة الماضية على حساب القطن الكاميروني بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الأولى المؤجلة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا موسم 2022/2023، والتي أقيمت على أرضية استاد الأهلي والسلام.

وبدأ صن دوانز مشواره في دوري الأبطال من دور الـ 32 حيث تخطى عقبة لاياس بطل سيشل بالفوز ذهاباً بسبعة أهداف دون رد والفوز بثمانية أهداف مقابل هدف إياباً ليتأهل لدور المجموعات الذى بدأ مشواره فيه بتحقيق فوزين على الهلال السودانى بهدف دون رد وعلى القطن الكاميرونى بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم تعادل مع الأهلى بهدفين لكل فريق.

من جهته أكد رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. وقال موكوينا، "بالفعل نجحنا في تحقيق 7 نقاط في ثلاث جولات من دور المجموعات ، سيكون علينا أن نتعافى جيدا ونستعيد اللياقة البدنية لنا قبل مواجهة الأهلي الصعبة نمتلك لاعبين شباب يخوضون البطولة". وأضاف، "رحل عن الفريق بعض عناصر الخبرة ولكننا نسعى لتحقيق نتائج إيجابية وحسم التأهل من دور المجموعات". واختتم قائلا، "نتواجد فى مجموعة صعبة تضم 4 فرق أقوياء ومازال هناك مباريات صعبة في طريقنا نستهدف الوصول لـ10 نقاط للاقتراب من ربع النهائي".