شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يصرف 1000 جنيه لكل لاعب بسموحة 2003 بعد التتويج بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرف حسام حسن، مهاجم فريق سموحة، ألف جنيه لكل لاعب من فريق سموحة الشباب مواليد 2003، وذلك بعد تتويجهم بكأس مصر على حساب بيراميدز، فى سابقة تحدث لأول مرة.

وحرص حسام حسن على تهنئة اللاعبين وتشجيعهم على الاستمرار فى حصد البطولات، وصرف لهم المكافأة من جيبه الخاص، حبا وتقديرا لما حققه فريق 2003.

وحقق فريق سموحة مواليد 2003 لقب كأس مصر بعد الفوز اليوم على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، أحرزهما أحمد على أمين مواليد 2004، ليحقق الكأس لأول مرة فى تاريخ سموحة، والذى نجح فى الفوز على الزمالك فى الدور قبل النهائى.

واستضاف نادي بلدية المحلة مباراة بيراميدز وسموحة بدلاً من الإسكندرية.

فريق سموحة، يقوده تحت قيادة المدير الفنى محمد العمدة، مدرب عام كريم رأفت، ومدرب الحراس أحمد حيدر.

وقدم اشرف مختار عضو مجلس الإدارة التهئنه للجهاز للفنى واللاعبين ومجلس الإدارة و أعضاء النادى، مؤكدًا أن التخطيط السليم و العمل على تنفيذ الخطط بكل جهد وتعب والاجتهاد تحصد الميداليات وقدم التحية للاعبين والجهاز الفنى.