شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلي تصل ملعب لوفتوس لمواجهة صن داونز فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملعب لوفتوس بجنوب أفريقيا؛ استعدادًا لمباراة صن داونز، التى تنطلق فى الثالثة عصر اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفرد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة والتوجه إلى ملعب المباراة للتأكيد على بعض الأمور الفنية والخططية.

ويرتدي الأهلي الزي التقليدي الخاص به خلال مباراة صن داونز اليوم السبت، والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس اللون الأخضر، ويرتدي فريق صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق، فيما يرتدي الحارس اللون الموف، وذلك وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني للمباراة بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.

وحقق النادي الأهلي فوزا مهما الجولة الماضية على حساب القطن الكاميروني بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الأولى المؤجلة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا موسم 2022/2023، والتي أقيمت على أرضية استاد الأهلي والسلام.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1 – الهلال السوداني (لعب 4 مباريات) وحصد 9 نقاط

2_صن داونز (لعب 3 مباريات) وحصد 7 نقاط.

3 - الأهلي (لعب 3 مباريات) رصيده الآن 4 نقاط.

4 - القطن الكاميروني (لعب 4 مباريات) بدون نقاط.

تنقل قنوات beIN Sports مباريات الاهلى في دوري أبطال أفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.