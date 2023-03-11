شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ملعب مباراة الأهلى وصن داونز فى جنوب أفريقيا قبل انطلاق المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى صوراً لملعب مباراة الفريق أمام صن داونز، التى تنطلق فى الثالثة عصراً، فى إطار منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وغادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى فندق الإقامة متوجها إلى ملعب لوفتس بمدينة بريتوريا؛ لخوض مباراة صن داونز التى تنطلق فى الثالثة عصراً، فى إطار منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وخاض الفريق مرانه الختامي فى جنوب إفريقيا أمس على ملعب المباراة، وبدأ المران بقراءة الفاتحة ثم محاضرة سريعة من مارسيل كولر، المدير الفني، مع اللاعبين، ثم خاض اللاعبون تدريبات الإحماء قبل تنفيذ الجوانب الفنية خلال تدريبات الكرة.

وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأول من المران الذي أقيم على ملعب مباراة صن داونز، وفي نفس توقيت إقامتها وفقا لقواعد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السودانى والقطن الكاميرونى.

وحقق النادي الأهلي فوزا مهما الجولة الماضية على حساب القطن الكاميروني بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الأولى المؤجلة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا موسم 2022/2023، والتي أقيمت على أرضية استاد الأهلي والسلام.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1 – الهلال السوداني (لعب 4 مباريات) وحصد 9 نقاط

2_صن داونز (لعب 3 مباريات) وحصد 7 نقاط.

3 - الأهلي (لعب 3 مباريات) رصيده الآن 4 نقاط.

4 - القطن الكاميروني (لعب 4 مباريات) بدون نقاط.

تنقل قنوات beIN Sports مباريات الاهلى في دوري أبطال أفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.