شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغادر فندق الإقامة متوجهاً إلى ملعب مباراة صن داونز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى فندق الإقامة متوجها إلى ملعب لوفتس بمدينة بريتوريا؛ لخوض مباراة صن داونز التى تنطلق فى الثالثة عصراً، فى إطار منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وخاض الفريق مرانه الختامي فى جنوب إفريقيا أمس على ملعب المباراة، وبدأ المران بقراءة الفاتحة ثم محاضرة سريعة من مارسيل كولر، المدير الفني، مع اللاعبين، ثم خاض اللاعبون تدريبات الإحماء قبل تنفيذ الجوانب الفنية خلال تدريبات الكرة.

وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأول من المران الذي أقيم على ملعب مباراة صن داونز، وفي نفس توقيت إقامتها وفقا لقواعد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السودانى والقطن الكاميرونى.